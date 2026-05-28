◇インターリーグブルージェイズ―マーリンズ（2026年5月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、トロントでのマーリンズ戦に「5番・三塁」で先発出場。6回に右中間へ11号ソロ本塁打を放った。6回１死、３打席目の岡本はマーリンズの3番手左腕ナーディのチェンジアップをとらえた。この一撃でブルージェイズは2―1と、初めてリードを奪った。岡本の本塁打は5日(同6日)のレイズ戦