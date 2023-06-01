日本代表が北中米ワールドカップで躍進を遂げるうえで、ひとつの鍵になるのは大会初戦のオランダ戦。緊張感に包まれるグループステージ第１戦で白星を掴めるか否かで、その後の展開が変わってくるはずだ。“運命”のオランダ戦──。誰がピッチに立つのか。ここでは、元日本代表FWの福田正博氏にスタメン予想をしてもらった。システムの基本は３-４-２-１で、GKは「圧倒的に」鈴木彩艶。またボランチは「佐野海舟選手が中心