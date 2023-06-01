ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３１）があと払いサービス「ペイディ」の新ＣＭに出演することが２７日、分かった。「あなたに自由なあと払い」篇と「ちょっといい買い物、どう払う？」篇が２８日から放送される。多種多様な買い物を通して充実した毎日を楽しむ様子を演じ、ダンスシーンでは即興で振付をアレンジ。構成を練り上げ、試行錯誤しながら臨んだ撮影を「こだわらせていただきました。本当にいい物ができたのではないかな