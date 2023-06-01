リニア中央新幹線の沿線自治体でつくる期成同盟会の総会が開かれ、静岡工区の着工に向けた手続きが進んでいることを歓迎する声が相次ぎました。きのう都内で開かれた「期成同盟会」の総会には、リニア中央新幹線の沿線自治体のトップやJR東海、国会議員らおよそ250人が出席しました。沿線の中で唯一着工していない静岡県の鈴木知事は、工事をめぐるJR東海との28項目の対話が3月に完了したことを報告しました。片山さつき財務大臣「