埼玉県の小児医療センターで、抗がん剤注射を受けた患者が神経症状を発症し、1人が死亡した問題で、医療事故調査委員会は、原因とみられる薬液が混入した経緯について「特定は困難」と判断しました。この問題は、埼玉県立小児医療センターで去年、白血病の患者に対し髄腔内へ抗がん剤を注射したところ、患者5人が歩けなくなるなどの神経症状を発症し、このうち10代の男性が死亡しました。また、3人の髄液からは、本来、この注射で