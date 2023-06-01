北海道旭川市で高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の裁判で、共犯の女が出廷し、「被告が両手で押した」などと証言しました。（山岡記者）「裁判は３日目を迎えました。きょうは共犯の受刑者の女が出廷し、張り詰めた空気の中、開廷しました」（裁判長）「名前は？」（小西優花受刑者）「小西優花です」出廷したのは、同じ殺人などの罪に問われすでに懲役２３年の判決が確定している、小西優花受刑