札幌・南警察署は、2026年5月27日、札幌市中央区の作業員の男（38）を窃盗未遂の疑いで逮捕したと発表しました。男は、札幌市南区南33条西10丁目の寺の賽銭箱から現金を盗もうとした疑いがもたれています。住職が現金を盗もうとする男に声をかけ逮捕に至りました。警察によりますと、男は賽銭箱にかかっている鍵に、自分の持っている鍵を差し込んで賽銭箱を開けようとしたということです。男は警察の調べに対し「お金を盗もうと思