【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の岡田准一と女優の山田杏奈が出演するマクドナルドの新CM「朝マック『朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー』篇」が6月1日より全国で放送される。【写真】45歳元V6メンバー＆25歳美人女優「グリドルとコーヒーのよう」抜群な相性披露◆クルーに聞いた“好きな朝マック商品”ランキング発表マクドナルドでは、朝10時半までの時間帯で「朝マック」として、マクドナルドのロゴが描かれている、