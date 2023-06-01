【モデルプレス＝2026/05/28】SixTONES松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』。松村演じる主人公・雪村爽太と女優の岡崎紗絵演じるヒロイン・野瀬麻里子の役衣装ビジュアルが解禁された。【写真】SixTONES松村「もう怖い」メンバー驚きの大物俳優と2ショット◆松村北斗主演「告白−25年目の秘密−」本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬