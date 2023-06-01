天皇皇后両陛下が主催する宮中晩さん会が開かれ、秋篠宮家の長男・悠仁さまが初めて出席されました。きのう午後7時ごろ、陛下と着物姿の皇后さまは、国賓として来日しているフィリピンのマルコス大統領夫妻を宮殿で迎えられました。晩さん会は、皇族方や両国の閣僚らおよそ90人が出席し、催されました。「先の大戦後の両国の歩みは決して平坦な道のりだけではありませんでしたが、一歩ずつ関係を深め、友好関係を確固たるものとし