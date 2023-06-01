元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴さんの退団後初のミュージカル主演作『BOOP! The Musical』の開幕前会見が27日行われ、礼さんとともに松下優也さん、水江建太さん、大澄賢也さん、東山義久さん、柚希礼音さん、演出のジェリー・ミッチェルさんが登場しました。 【写真を見る】【 礼真琴 】宝塚退団後初のミュージカル『ベティ ブープ』を熱演し「生まれ変わった気分」先輩・柚希礼音も「素晴らしい」と絶賛本作