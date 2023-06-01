松村北斗が主演を務める7月期の日本テレビ系土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』の役衣装ビジュアルが公開された。 参考：2025年は松村北斗の1年だった日本アカデミー賞“W受賞”をドラマライターも絶賛 本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。その