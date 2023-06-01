企業が27卒生の内定（内々定）を出す時期になっている。ダイヤモンド・ヒューマンリソース社の調査（＊1）によれば、今春、社会に出た26卒生の「内定辞退」は、25卒生に比べて、「増えた」企業が「減った」企業を上回った。また、Uターン就職の意識にも変化が見られるようだ。昨今、地方企業の新卒採用はどういう状況になっているのか？ 地方在住の学生の就職活動は？ 体験型のインターンシップを10年以上前から積極的に行い、就活