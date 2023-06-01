元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が主演を務めるミュージカル「BOOP！TheMusical」が27日、東京・東急シアターオーブで開幕した。宝塚退団後初のミュージカルで「ベティちゃん」の愛称で知られるキャラクターのベティー・ブープ役。慣れない女性役に挑戦し、タイトなミニワンピース姿を披露しながらも「そわそわしてます」と恥ずかしそうな表情。役作りのために「行ったことのないお店でミニスカートをいっぱい買いま