元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の礼真琴が２７日、東京・東急シアターオーブで開幕したミュージカル「ミュージカル「ＢＯＯＰ！ＴｈｅＭｕｓｉｃａｌ（ブープ！ザミュージカル）」の開幕前会見に、共演の柚希礼音、松下優也、大澄賢也らと出席した。礼にとっては、昨年８月に宝塚を退団後初の主演ミュージカル。ブロードウェイの話題作で、礼は世界中から?ベティーちゃん?として愛されるアニメーションキャラクタ