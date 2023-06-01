ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３１）が出演する、あと払いサービス「ペイディ」の新テレビＣＭが２８日から放送される。新ＣＭは、菊池が即興で振り付けをアレンジしたダンスが見どころで「何回も見ていただきたい」とアピール。グループは現８人体制となり初のドームツアー（京セラドーム大阪、東京ドーム）の夢をかなえ「５大ドームに立つというのが、今の夢」と掲げた。