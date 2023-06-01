俳優の柳沢慎吾（６４）が９月から芸歴４８年で初の全国ツアー「日本列島捜査網『ＴＨＥ柳沢慎吾劇場』★ＲＯＣＫ４５ＴＯＵＲ」（９月２５日開幕、８か所１０公演）を開催する。このほど、スポーツ報知の取材に応じ、意気込みを語った。開幕まであと４か月。すでに柳沢のエンジンは全開だ。「アットホームな感じにしたい。学校の放課後みたいな。『みんな集まって〜！警察やるよ！甲子園もやっちゃおうかな』って。かしこ