歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（３３）が２０１３年に発売した楽曲「キミに１００パーセント」が、１３年の時を経て異例の盛り上がりを見せている。２月に女子高生のインフルエンサーがＴｉｋＴｏｋに振り付け動画を投稿すると、中高生の間でジワジワと人気が再燃。ＴｉｋＴｏｋの音楽チャートに３月中旬から１１週連続でランクインした。関連動画のＳＮＳ総再生回数はこれまでに４５億回を突破（ワーナーミュージック調べ）、今