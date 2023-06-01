元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が２７日、東京・渋谷区の東急シアターオーブで開幕した主演ミュージカル「ＢＯＯＰ！ＴｈｅＭｕｓｉｃａｌ」の開幕前会見に登場した。昨年８月に宝塚歌劇団を退団してから初のミュージカル出演。１９３０年代にアメリカで誕生したアニメキャラクターのベティー・ブープ役を演じ、宝塚時代の男役から一変してキュートでチャーミングな役を演じる。デコルテが出た真っ赤なミニスカー