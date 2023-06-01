宝塚歌劇団元星組トップスター礼真琴が27日、退団後初の主演ミュージカル「BOOP！The Musical」初日会見を東京・渋谷の東急シアターオーブで行い、赤いミニスカート姿を披露した。1930年代に米国で誕生した人気キャラクター、ベティちゃんこと「ベティー・ブープ」を実写舞台化。昨年米ブロードウェーでミュージカル化され、大きな話題を集めた。“令和のトップ・オブ・トップ”と親しまれ16年間務めた男役から一転、キュートな