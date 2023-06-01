NY株式27日（NY時間14:07）（日本時間03:07） ダウ平均50612.28（+150.60+0.30%） ナスダック26636.50（-19.68-0.07%） CME日経平均先物65085（大証終比：+65+0.10%） 欧州株式27日終値 英FT100 10505.01（+13.62+0.13%） 独DAX 25177.80（-7.09-0.03%） 仏CAC40 8207.89（+34.78+0.43%） 米国債利回り 2年債 4.035（+0.003） 10年債 4.483（-0.002） 30年債 5.016（-