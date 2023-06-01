ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５９．５５円付近まで上昇しており、再び１６０円を試す気配も高まりつつある。 米大手証券のストラテジストによると、イラン紛争初期１カ月間に進行したドル高を受けて、海外の公的な機関投資家が米国債売却を進めていたという。「ドルは、為替評価調整後の海外の公的機関による米国債需要を左右する最も重要な要因の１つだ」と指摘。３月の海外勢による米国債保有額は過去最高水準から減