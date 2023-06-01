本日もポンドドルは売りが強まり、１．３４ドル台前半まで下落している。一方、ポンド円も２１４円台半ばから前半に値を落としている。 英国の政治的不確実性と地政学的緊張の中で、英国債の追加売りが起こる可能性があり、ポンドは依然ぜい弱な状態にあるとアナリストが述べている。スターマー首相の指導力への挑戦の可能性はすでに十分に織り込まれているものの、有力視されているバーナム氏による財政