全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ウーゴ ユンベール] 0 - 3 [カンタン アリス] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第4日がフランス パリで行われ、男子シングルス2回戦で、第32シードのウーゴ ユンベールとカンタン アリスが対戦した。 第1セットはカンタン アリスが6