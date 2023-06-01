全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[バランタン ロイヤー] 1 - 3 [ノバク ジョコビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第4日がフランス パリで行われ、男子シングルス2回戦で、バランタン ロイヤーと第3シードのノバク ジョコビッチが対戦した。 第1セットはノバク ジョコビッチ