全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ジル テイヒマン] 2 - 0 [マグダレナ フレッチ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第4日がフランス パリで行われ、女子シングルス2回戦で、ジル テイヒマンとマグダレナ フレッチが対戦した。 第1セットはジル テイヒマンが7-5で先取。第2セットもジル テイヒマンが