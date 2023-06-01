全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ハイリー バプティスト] 0 - 0 [ワン シユ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第4日がフランス パリで行われ、女子シングルス2回戦で、第26シードのハイリー バプティストとワン シユが対戦した。 試合はハイリー バプティストの途中棄権に