NY株式27日（NY時間13:12）（日本時間02:12） ダウ平均50620.77（+159.09+0.32%） ナスダック26573.36（-82.82-0.31%） CME日経平均先物65040（大証終比：+20+0.03%） 欧州株式27日終値 英FT100 10505.01（+13.62+0.13%） 独DAX 25177.80（-7.09-0.03%） 仏CAC40 8207.89（+34.78+0.43%） 米国債利回り 2年債 4.039（+0.007） 10年債 4.485（+0.000） 30年債 5.020（+