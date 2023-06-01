「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）鈍い衝突音。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が四回１死二、三塁の打席で右手に死球を受けた。抜けた１３７キロチェンジアップが利き手を直撃。地元ファンのどよめきとブーイングが渦巻く中、痛みで顔をゆがめながら一塁へ向かった。ベンチからトレーナーが飛び出し右手の状態を確認。プレーを続行し後続の適時打で生還したが五回に代打を送られ、今季初めて途中