兵庫県たつの市新宮町の住宅で母親（74）と次女（52）が殺害された事件で、兵庫県警・たつの署捜査本部は5月27日、殺人容疑で逮捕状を取った無職・大山賢二容疑者（42）の写真を新たに公開した。兵庫県警が新たに公開した大山賢二容疑者（42）の画像〈2026年5月20日撮影〉※画像提供・兵庫県警母娘2人の遺体は5月19日に発見された。画像は事件が発覚した翌日・5月20日午後4時ごろ、たつの市内の事件現場から南へ約2キロの場所