NY株式27日（NY時間12:23）（日本時間01:23） ダウ平均50671.30（+209.62+0.42%） ナスダック26632.61（-23.57-0.09%） CME日経平均先物65060（大証終比：+40+0.06%） 欧州株式27日GMT16:23 英FT100 10505.01（+13.62+0.13%） 独DAX 25177.80（-7.09-0.03%） 仏CAC40 8207.89（+34.78+0.43%） 米国債利回り 2年債 4.029（-0.003） 10年債 4.475（-0.010） 30年債 5.01