全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ユリア スタロドゥツェワ] 2 - 1 [エレーナ リバキナ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第4日がフランス パリで行われ、女子シングルス2回戦で、ユリア スタロドゥツェワと第2シードのエレーナ リバキナが対戦した。 第1セットはエレーナ