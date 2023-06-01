◇ア・リーグホワイトソックス3―5ツインズ（2026年5月26日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦で2試合連続となる、リーグトップの19号2ランを放った。06年の城島健司（マリナーズ）を抜き、日本選手のメジャー1年目の本塁打数で単独2位となった。チームは延長11回の末に敗れ再び貯金がなくなったが、主砲の存在感は高まるばかりだ。ホームベースの先に、お辞