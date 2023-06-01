ロッキーズの菅野は27日（日本時間28日）のドジャース戦で大谷との投げ合いに「楽しみ。できることなら勝ちたい」と心待ちにした。中4日で5勝目を狙う。また、巨人・阿部監督が辞任したことについて問われると「僕が軽々しく発言するのも違うと思う」と前置きしつつ、「ジャイアンツの選手たちはまだシーズンが残っている。しっかり最後まで戦ってほしいなっていう気持ちはあります」と古巣を思いやった。