◇インターリーグブルージェイズ8―1マーリンズ（2026年5月26日トロント）ブルージェイズの岡本が13日のレイズ戦以来となる打点を挙げ、勝利に貢献した。1―0の3回1死二、三塁で、アルカンタラが投じた初球の変化球を捉えた打球は三塁手のグラブをはじいて左前へ抜けた。「良かったと思う。また頑張る」と手応えを口にした。6回には右前腕に投球を受け、駆け寄ったジョン・シュナイダー監督らに心配される場面もあった