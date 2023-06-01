◇ナ・リーグカブス1―12パイレーツ（2026年5月26日ピッツバーグ）カブスの鈴木は6回に死球で出塁したが、6試合連続で無安打に終わった。チームも大差で敗れて4年ぶりの10連敗。クレイグ・カウンセル監督は「毎晩、同じ敗戦の弁を話している」と元気がなかった。米メディアによると同一シーズンに10連勝を2度、10連敗を1度記録したチームは、17年のドジャース以来2チーム目となった。また、大リーグ機構（MLB）は鈴