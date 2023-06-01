◇ア・リーグホワイトソックス3―5ツインズ（2026年5月26日シカゴ）「9番・右翼」で出場したホワイトソックスの西田が、デビューから2試合連続安打を放った。8回に左前打を放ち村上の2ランで生還。「常に緊張している。（安打は）出ないよりは絶対にいい」と振り返った。延長10回の守備では右前打で本塁を狙った二塁走者を刺す好返球。2日連続の「レーザービーム」で沸かせたが、その裏の攻撃で3バントを失敗した。「