◇ナ・リーグドジャース15―6ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）ヒヤリとする途中交代だった。ドジャース・大谷は「1番・DH」で出場。4―1で迎えた4回1死二、三塁の好機で打席に立つと、左腕・フリーランドが投じた4球目の85・2マイル（約137キロ）チェンジアップが右手付近に直撃。球場内にはブーイングが起きた。その後もプレーを続け、パヘスの適時二塁打で生還したが、5回の打席で代打が送られた。27日（日本