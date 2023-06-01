栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件をめぐり警察は、事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取りました。一方、別の事件では、「トクリュウ」の間で「標的の情報が」共有されている可能性があるといいます。自宅を狙われた男性が恐怖を語りました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどした強盗殺人事件。これまでに実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑