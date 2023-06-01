お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）に相方の盛山晋太郎とともに出演。結婚を発表した。前段で別の話題を語っていた中、突然リリーが「結婚しました」と唐突に報告。盛山が「ちょっと待ってくれ、おっさん！おっさん！今、何て言うた？結婚したって言った？」と流れを止めた。リリーは「この前ね、紆余（うよ）曲折ありましたけど、先日籍を入れまし