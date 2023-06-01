◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）大竹は阪神移籍後、日本ハムにこれで3戦全敗だ。1安打に抑えた4回までの快投が5回に暗転。先頭・万波にフェンス直撃の二塁打を浴び、2死から投手の加藤貴に同点打を浴びた。水野の勝ち越し打、味方の失策も絡んでこの回だけで3失点を喫した。「0点で終われるイニングだった。切るつもりだった8番打者（進藤）に四球を出したり、単純に自分の力不足」。今季3敗目を正面か