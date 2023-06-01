◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）は2試合ぶりに1番での出場だったが、日本ハム投手陣の丁寧な攻めに封じられて5打席とも沈黙。2試合連続の無安打となった。1点を追う6回には2死一、二塁の好機で打席に立ったが、堀の内角速球に詰まらされての二飛。試合後は「何もないです」とだけ話すと、悔しさをかみしめながらクラブハウスに向かった。