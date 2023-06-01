日本野球機構（NPB）は27日、「フレッシュオールスターゲーム2026」（7月27日、ハードオフ新潟）の開催要項及び推薦選手を発表した。今季からファームが3地区制に再編されたため、セ・リーグ選抜対パ・リーグ選抜で実施。参入2年目のオイシックスはセ、ハヤテはパに入る。阪神からは新潟・帝京長岡出身の茨木を筆頭に、津田、町田、谷端、佐野、岡城の6選手が推薦名簿に入った。出場選手は6月26日に発表される。