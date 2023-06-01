◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神・主砲の意地を見せる一打だった。佐藤輝は、7回に日本ハム3番手としてマウンドに上がった島本と対戦。昨季トレードで移籍した元虎戦士から右前打を放った。快音を響かせたのは3点を追う7回2死だ。島本が投じた高めのスライダーにうまく反応し、右前へ運んだ。これで9試合連続安打。「まあ、良かったです」と静かにうなずいた。ただ、最後は悔しさが残った。中野