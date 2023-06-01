◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神・森下翔太外野手（25）が27日の日本ハム戦（甲子園）の5回にリーグトップに並ぶ12号ソロを放った。チームは相手を上回る12安打を放ちながらも2得点にとどまり、交流戦連敗スタートとなったが、停滞ムードの中で存在感を示した。球宴ファン投票では両リーグ最多得票をキープ。過去成績が振るわなかった交流戦で活躍すれば、球団初の「2年連続両リーグ最多得票」の道が