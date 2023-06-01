阪神・桐敷が制球面を見直し、1軍復帰を目指す。27日に出場選手登録を外れ、ファーム・リーグ、西武戦前の練習から2軍に合流した。今季は18試合に登板し防御率7・04。26日の日本ハム戦では7回1死一、二塁でマウンドに上がるも、1死満塁からカストロに2点適時打を浴びた。「ストライクゾーンも、ボールゾーンもしっかり使えるようにやっていく」とコーナーに投げ分ける制球力を追い求める。