◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）▼打線はあと一本がチームがいい時はヒュッと（打球が）間を抜けますしね。相手の好守で（抜けなかった）。なかなかディフェンスも固めてきていましたしね、新庄監督。このあたりも明日（28日）の勝負になるのかなと思いますね。▼新庄監督との長いメンバー交換明日1試合で終わりだし、目に見えないところの会話。あそこで話している内容をここではお話できませんけ