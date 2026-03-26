美容家電ブランド「BRiOSS（ブリオス）」から、持ち運びに便利な充電式コードレス仕様の「モバイルヘアアイロン」が2026年5月27日（水）より発売スタート♡乱れた髪をサッと整えながら、マイナスイオンでうるおいと艶感もプラスしてくれる優秀アイテムです。コンパクトサイズでバッグに入れてもかさばらず、忙しい朝や外出先のお直しにもぴったり♪ コードレスでいつでも美髪に 価格：4,378円(税込)