◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）【能見篤史氏視点】セ・リーグとパ・リーグのスタイルの違いが出た一戦だった。日本ハムの各打者はストライクゾーンに来た球は、初球から積極的にスイングしている。5回無死二塁の場面でも、野村が外角低めチェンジアップをあっさり右飛。投手にしてみれば、たった1球で一つのアウトを取れれば楽なのだが、パはそれでも許される。セなら三塁に走者を進めるゴロでの右打ち