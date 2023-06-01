27日夜、フィリピンの大統領夫妻を迎えて宮中晩さん会が開かれ、秋篠宮家の悠仁さまも初めて出席されました。27日夜、皇居では、国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を迎えて、天皇皇后両陛下主催の宮中晩さん会が開かれました。両陛下の長女・愛子さまや皇族方が出席したほか、去年、成年式を終えた悠仁さまも初めて出席されました。天皇陛下「両国が海でつながる親しい隣国として、今後も緊密な交流を続け、平和で